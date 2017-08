'Slechts 6 procent van Android-toestellen is up-to-date'

Slechts 6 procent van alle Android-telefoons heeft de meest recente beveiligingsupdates ontvangen, meldt de Consumentenbond. Het merendeel van de toestellen is lang niet up-to-date.

Dat het er op dit gebied treurig voor stond, bleek eerder dit jaar ook al. De Pixel- en Nexus-telefoons hebben als enige consistent de nieuwste veiligheidsupdates ontvangen, in dit geval die van de maand augustus. Ook General Mobile is goed op weg, twee van de vier telefoons zijn up-to-date.

Tevens hebben Samsung en Sony niet nader genoemde toestellen in het repertoire met de security-updates van augustus. Een ander deel van deze merken is redelijk up-to-date, met patches uit juli of juni. LG, Alcatel, Huawei en Wiko scoren het slechtst. Het merendeel van de telefoons heeft al sinds februari geen updates meer gekregen.

Geen invloed

Smartphones die niet up-to-date zijn, zijn kwetsbaar voor lekken die Google mogelijk in de nieuwste updates heeft gedicht. Extra vervelend is dat smartphone-gebruikers zelf geen invloed hebben op het installeren van updates. Zij zijn afhankelijk van wanneer de fabrikanten ze uitrollen.

Vanaf Android 8.0 wordt het makkelijker voor smartphone-bouwers om veiligheidsupdates aan hun klanten beschikbaar te stellen. Het is dan alleen nog even de vraag of jouw toestel de update naar Android Oreo ├╝berhaupt krijgt.