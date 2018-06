'Slim hangslot Tapplock eenvoudig te kraken'

2018-06-06T11:11:00

De Tapplock One is een van de eerste hangsloten die met een vingerafdruk is te beveiligen. Dat klinkt betrouwbaar, maar in de praktijk blijkt de gadget binnen een minuut al te kraken.

Dat bewijst de populaire YouTuber JerryRigEverything in een nieuwe video. In eerste instantie lijkt het slot erg stevig. De vingerafdrukscanner werkt nog steeds na enkele fikse krassen, en een dremel is niet sterk genoeg om de Tapplock open te kunnen breken.

Pas met een enorme slijptol lukt het om het slot in tweeën te zagen, maar dat kan natuurlijk bij ieder slot gebeuren als criminelen maar het juiste gereedschap hebben. Dan valt echter op dat de achterkant van het slot met een draaiende beweging is vasgtezet, vergelijkbaar met de pot van een deksel.

Losdraaien

De YouTuber gebruikt simpelweg een magnetische GoPro-mount, om dit deel er af te krijgen. Zodra dit klusje is geklaard, kan het sluitmechanisme eenvoudig worden verwijderd met behulp van een schroevendraaier en een tang. Vervolgens springt het slot open.

Bekijk in onderstaande video hoe het slot gekraakt wordt.

Met dank aan lezer Mattias te Wierik voor de tip.