Slim tanden poetsen met Oral-B Genius X

2019-11-26T14:00:00

2019-11-26T09:40:35

Hoe weet je of je goed gepoetst hebt? Vaak kom je daar pas achter bij het jaarlijkse rondje tandarts. De Oral-B Genius X-tandenborstel geeft al eerder inzicht in de staat van je gebit.

De Oral-B Genius X is een elektrische tandenborstel die per poetsbeurt precies in kaart brengt welke tanden voldoende zijn gepoetst, informatie die af te lezen is in de smartphone-app van Oral-B. Na verloop van tijd 'leert' de tandenborstel van je poetsgedrag en op basis daarvan wordt een persoonlijk poetsadvies opgesteld.

Oplaad-doosje

Opvallend is dat het opbergdoosje de tandenborstel oplaadt en zelfs een usb-aansluiting heeft voor het opladen van smartphones, vergelijkbaar met een powerbank. DeĀ Oral-B Genius X heeft een adviesprijs van 199 euro.