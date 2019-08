Slim toilet op Lowlands geeft p(l)assend voedingsadvies

2019-08-14T12:02:00

2019-08-14T11:49:31

Toiletteren op een festival is doorgaans niet iets om naar uit te kijken. Ga je het aankomende weekend naar Lowlands? Dan zijn de 'smart toilets' wellicht een optie voor je.

De slimme toiletten zitten vol sensoren, zowel op de bril als in de pot. Ze zijn verzonnen door Stichting IMEC uit Eindhoven. Ga je er op zitten, dan meet de wc onder andere het zuurstofgehalte in je bloed, je hartritme en bloeddruk. En uit je urine is op te maken hoe het er met je zoutgehalte voor staat.

Meteen bestellen

Op basis van deze informatie krijg je een voedingsadvies. Is het bijvoorbeeld hoog tijd om wat te drinken en zo ja, wat dan? De toiletten zijn te vinden in het restaurant van de Rabobank, Brasserie 2050. Daar is speciaal aandacht voor de verduurzaming van de voedingsindustrie en kun je gelijk bestellen wat het slimme toilet je heeft geadviseerd. 

Overigens bena'drukken' de onderzoekers dat de data anoniem wordt verzameld.