Slimme Heelight-lamp knippert in de maat

2017-09-05T10:00:00

2017-09-05T11:27:53

Slimme lampen zijn er in alle soorten en maten. Ooit hadden we er hier zelfs één op de redactie die ook muziek kon afspelen. Maar een app die juist reageert op onze muziek? Dat is nieuw. De Heelight doet dat wel.

De slimme lamp is in te stellen in verschillende kleuren, maar kan dat ook automatisch doen op basis van de muziek die u afspeelt. Heavy metal? Dan knippert de lamp sneller. Diepe, dreunende bas? Dan pulseert het licht weer op een andere rustiger.



Nuttig? Niet echt. Leuk? Absoluut! De prijs is nog niet bekend, maar informatie is te vinden op heelight.com.