Slimme jas Jacquard vanaf de herfst te koop

2017-03-13T11:20:00

2017-03-13T11:18:49

De slimme jas van Google en spijkerbroekenmerk Levi's komt in de herfst op de markt voor een prijs van 350 dollar. Voorlopig beperkt de oplage zich tot de Verenigde Staten.

De connected jas staat via bluetooth in verbinding met je smartphone. Door over de mouw te aaien, bedien je je telefoon. Ook zit er een knoop aan het uiteinde, die dienst doet als okay-knop. Zodoende neem je gemakkelijk een telefoongesprek aan of zet je de muziek luider, bijvoorbeeld wanneer je op de fiets zit.

Wasmachine

Oorspronkelijk zou de jas in de lenteperiode al te koop zijn, maar dat is niet gelukt. De technologie van de Jacquard zit in de stof verweven en wordt wellicht later ook in andere kledingstukken gebouwd. Overigens kan de jas gewoon in de wasmachine.