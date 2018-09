Slimme klok en magnetron van Amazon

2018-09-21T11:28:00

2018-09-21T11:25:49

Amazon kondigt tijdens zijn Hardware Event te Seattle een hoop nieuwe producten aan, die allen in min of meerdere mate met de spraakassistente Alexa zijn uitgerust. De meest opvallende daarvan zijn een slimme klok en een slimme magnetron.

Beide apparaten koppel je aan een reeds bestaande Echo-speaker van Amazon. Wanneer je via een spraakcommando een timer instelt, wordt dat op de wijzerplaat gevisualiseerd als een gekleurde ring. De klok regelt verder zelf zomer- en wintertijd, aangezien-ie met internet verbonden is.

De Basics-magnetron werkt op een soortgelijke manier en is dus ook met je stem op afstand te bedienen. Verder zit er een knop op die gelinkt is met je Amazon-account. Druk er op, en er wordt gelijk popcorn voor je besteld.

Overal Alexa

Ook nieuw is de Echo Auto, een slimme speaker voor op het dashboard in voertuigen. De Echo Dot, Echo Show en Echo Plus krijgen verder alle drie nieuwe uitvoeringen, waarvan de laatste ook een offline-modus heeft.

Onder de maar liefst 13 verschillende nieuwe gadgets vind je o.a. ook de Echo Sub terug, een subwoofer voor bij je Echo-speakers, en een nieuwe RIng-beveiligingscamera. Als het aan Amazon ligt, is alles in je huis straks via stembediening te regelen.