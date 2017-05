Slimme lampen IKEA straks met stem te bedienen

2017-05-24T11:59:00

2017-05-24T11:57:16

Het wordt later dit jaar mogelijk om de slimme lampen van IKEA aan te sturen met stemcommando's. Er wordt gewerkt aan integratie met Siri, Alexa en de Google Assistent.

Onder de naam Trådfri verkoopt IKEA sinds kort slimme verlichting, waarmee onder andere de concurrentie met Hue-lampen van Philips wordt gezocht. Verschillende combinaties van lampen en sensoren zijn beschikbaar. Een gateway is daarnaast nodig om de verlichting via een smartphone-app te bedienen.

Even dimmen

Via de app is het onder andere mogelijk om de verlichting te dimmen, handmatig of juist automatisch op bepaalde tijden. De kleurtemperatuur is ook aan te passen, maar de kleur zelf niet. Ook werkt de app alleen via je wifi-netwerk en dus niet op afstand. Binnenkort lees je bij ons een uitgebreide review over de Trådfri-collectie.