Slimme muizenval voor luie muizenvangers

Net wanneer je denkt dat zo'n beetje iedere denkbare gadget inmiddels wel op internet is aangesloten, word je toch weer verrast door iets nieuws. Zoals de Wireless Mouse Trap Monitor, een slimme muizenval.

Hoewel, de muizenval zelf is niet slim. Voor deze uitvinding kun je gewoon je bestaande muizenval gebruiken. Het iot-apparaatje in kwestie zet je ernaast, waar deze in de gaten houdt of een muis wordt gevangen.

Zodra dat het geval is, krijg je er een berichtje van binnen op je smartphone. Het idee daarachter is dat je niet telkens zelf hoeft te checken of de val zijn werk heeft gedaan, en dat je zo snel mogelijk een nieuwe kan zetten.

Financiering

De maker hierachter hoopt via Kickstarter genoeg geld op te halen om de gadget door te ontwikkelen en vraagt daar niet minder dan 12.000 euro voor. Lijkt ons veel, en de afgelopen dagen hebben slechts drie investeerders geld ingelegd. 122 euro in totaal. Of de Wireless Mouse Trap Monitor straks daadwerkelijk te koop is, is nog maar zeer de vraag.