Slimme scooter Archos in zomer de weg op

2018-03-29T10:00:00

2018-03-28T16:25:29

De Franse fabrikant Archos brengt in de zomer een nieuwe elektrische scooter op de markt, die een Android-computer in het stuur heeft: de Archos Citee Connect.

De scooter kan overweg met veel verschillende soorten Android-apps, waaronder uiteraard navigatie via Google Maps. Dat werkt via 3G, waarvoor een apart sim-kaartje vereist is. Bieden apps offline navigatie aan, dan kunt u ook zonder.

Op slot

Standaard toont het scherm in de Archos Citee Connect je snelheid en de resterende batterijcapaciteit. Laat je de scooter onbewaakt achter? Ook het op slot zetten ervan werkt middels een Android-app. Het voertuig kost straks 399 euro.