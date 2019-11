Slimme speaker Amazon mogelijk getuige in moordzaak

2019-11-04T10:45:00

2019-11-04T10:31:25

Een slimme speaker van Amazon speelt mogelijk een cruciale rol in het oplossen van een Amerikaanse moordzaak. Opgenomen geluidsfragmenten zouden meer inzicht moeten geven in wat er die dag precies gebeurde.

Dat meldt de lokale nieuwssite CBSMiami. Enkele maanden geleden kwam er in Florida een vrouw om het leven, een speer door de borst werd haar fataal. Volgens haar man was het een ongeluk, maar hij wordt toch als verdachte gezien. In het huis vond men een speaker van Amazon. Autoriteiten vermoeden dat deze meeluisterde op het moment van de mogelijke moord.

Rechterlijk bevel

Inmiddels hebben zij de geluidsfragmenten ook in handen. Een rechterlijk bevel dwong Amazon ertoe de data te overhandigen, iets wat het bedrijf normaliter niet zomaar doet. Volgens het laatste nieuws is men de opgenomen audio nu aan het analyseren. De politie hoopt zo een beter beeld te krijgen van wat er zich destijds in het huis afspeelde.

Slimme speakers luisteren niet altijd mee. Althans, dat beloven de makers altijd. Ze luisteren wel naar activatie-woorden. Dat is in het geval van de Google Home-speakers bijvoorbeeld 'okay Google'. Soms wordt dit foutief opgepikt en nemen de speakers toch zaken op zonder dat gebruikers zich daarvan bewust zijn.

Ruzie

Afgelopen juli kwam het Belgische VRT met een reportage over dit soort opnames, waarvan destijds bleek dat Google-medewerkers er naar mee luisterden. Op eén van de fragmenten is duidelijk te horen dat er ergens over wordt geruzied. Het is dus niet zo heel lastig voor te stellen dat de speaker van Amazon in dit nieuwe geval belangrijke informatie hebben gehoord.