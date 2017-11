Sluiproute voor gratis update Windows 10 gaat sluiten

2017-11-01T09:28:00

2017-11-01T09:29:22

Officieel moet je tegenwoordig betalen voor de upgrade naar Windows 10, maar er zijn wat stiekeme methodes denkbaar waarmee je de overstap nog steeds gratis maakt. Een van de bekendste sluiproutes wordt binnenkort echter door Microsoft gesloten.

Upgraden naar Windows 10 was het eerste jaar gratis, daarna niet meer. Maar al snel werd duidelijk dat overstappen op Microsofts nieuwe besturingssysteem alsnog voor nop kon, door het upgrade-programma te downloaden via deze Toegangelijkheidspagina.

Het aanbod geldt voor gebruikers die 'ondersteunende technologie├źn gebruiken,' zoals het vergrootglas of het virtuele toetsenbord. Of je dat daadwerkelijk gebruikt, wordt niet gecontroleerd. Iedereen kan via deze weg dus probleemloos gratis upgraden.

Andere manier

Microsoft zegt op diezelfde pagina nu dat het aanbod tot 31 december geldt. Althans, op de Amerikaanse site. Op de Nederlandse pagina is er nog geen sprake van deze aanpassing, maar dat volgt vermoedelijk snel.

Als het zo ver is, blijft er nog een andere route voor je open. Je kunt ook gratis upgraden met het Hulpprogramma voor Windows 10. Daarmee installeer je het besturingssysteem via usb of dvd. Je hebt wel een productcode nodig van Windows 7 of 8.1, waar tijdens de installatie om wordt gevraagd. De vraag is nu hoelang deze 'maas in de wet' nog blijft bestaan.