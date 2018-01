Smart-tv's LG worden nog slimmer

2018-01-03T09:37:00

2018-01-03T09:37:50

Smart-tv's moeten in 2018 nog slimmer worden. LG voorziet nieuwe televisies daarom van maar liefst twee stemassistenten: het eigen ThinQ en de Google Assistent.

Slimme televisies van LG hebben al langer ondersteuning voor spraakbediening, maar dankzij de ThinQ-integratie worden de mogelijkheden veel uitgebreider. Zo kun je opdracht geven de tv automatisch uit te schakelen zodra een programma afgelopen is, of laat je de televisie zoeken naar welke muziek er op de achtergrond speelt.

Daarnaast hebben de tv's in bepaalde landen de Google Assistent ook aan boord. Dat betekent onder andere dat de televisies kunnen communiceren met andere appraten die dat ook hebben. Als voorbeeld geeft LG aan dat je je slimme lampen kunt bedienen door tegen je tv te praten.

Slimme gadgets

LG kondigt de ontwikkelingen aan op de Consumer Electronics Expo te Las Vegas. Daar kondigt het bedrijf meer gadgets aan die onderdeel zijn van het ThinQ-ecosysteem. Zoals de ThinQ Speaker, een slimme luidspreker die ook de Google Assistent ingebouwd heeft.

De Google Assistent duikt in telkens meer apparaten op, maar verstaat nog geen Nederlands. Het kan betekenen dat de producten van LG hier beperkter zijn in hun functionaliteit. Zo kondigde Bose onlangs een koptelefoon met Google Assistent aan, maar die functie is in ons land niet beschikbaar.