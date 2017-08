Smart-tv's Samsung stuk na foutieve firmware-update

2017-08-25T09:53:00

2017-08-25T09:46:43

Na de installatie van een foutieve firmware-update werken bepaalde smart-tv's van Samsung niet meer. Bezitters ervan worden verzocht om hun hele televesie ter reparatie terug te sturen.

Dat schrijft The Register op basis van klachten op het Samsung-forum. Het betreft recente 4K-televisies met modelnummer UE50MU6100K, UE49MU7070 en MU6409. Deze tv's zijn allen uitgebracht in 2016.

De klachten variëren. Sommige gebruikers kunnen niet meer van kanaal wisselen of het volume aanpassen na de update, bij anderen gaat de tv helemaal niet meer aan.

Opsturen

Samsung zou intern al een werkende oplossing voor het probleem hebben gevonden, die bezitters van de tv's helaas niet zelf thuis uit kunnen voeren. De televisie moet terug naar Samsung, waar een gespecialiseerde medewerker van het bedrijf de fix kan toepassen.

Het gaat wel vaker mis met firmware-updates. Onlangs zagen we hetzelfde nog gebeuren bij slimme sloten. Ook in dat geval was de oplossing niet via een nieuwe update te regelen, en moesten bezitters ervan hun slot terugsturen ter reparatie.