Smartphone als ov-chipkaart breder beschikbaar

2017-05-22T10:04:00

2017-05-22T09:59:18

Vanaf vandaag kunnen veel Android-gebruikers in het openbaar vervoer inchecken met hun smartphone, in plaats van hun ov-chipkaart. Of dat ook voor jou geldt, hangt af van je provider.

Klanten van Vodafone, KPN, Telfort, Simyo en Yes Telecom kunnen hun ov-chipkaart voortaan thuislaten en inchecken met hun mobiel, maar daarvoor moeten ze zich eerst wel aanmelden ov-chipmobiel.nl. Ook is het van belang dat de smartphone een nfc-chip bezit, die wordt namelijk gescand zodra je incheckt bij de bekende paaltjes op stations.

App

Er is daarvoor ook een app ontwikkeld die niet alleen gebruikt wordt om in te checken, maar die ook inzicht geeft in reistransacties van de afgelopen tijd. Vooralsnog is het niet mogelijk om ook je saldo op te laden via de app, daarvoor is nog wel een ov-chipkaart nodig. In de toekomst moet die optie er wel komen, zodat je alleen je telefoon nog maar nodig hebt in bus of trein.

Inchecken met een iPhone zit er de komende tijd overigens niet in, omdat Apple het nieuwe systeem technisch niet toe zou staan.