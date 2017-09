Smartphone draadloos laden op afstand met Pi

2017-09-20T12:02:00

2017-09-20T11:52:30

Wanneer je je smartphone op een draadloze oplader legt, kun je deze niet meer gebruiken. Zodra je 'm oppakt, stopt immers het laden. Met Pi kan daar wel eens verandering in komen.

Pi is een apparaat in de vorm van een lampenkap, die je bijvoorbeeld op je bureau zet. Smartphones die erbij in de buurt liggen, worden vervolgens opgeladen. Om dat mogelijk te maken, werkt de Pi met een magnetisch veld. Dat kan vier telefoons tegelijk van energie voorzien, zo lang ze binnen 30 centimeter van de Pi in de buurt blijven.

Ondersteuning

Om er gebruik van te maken, moet je toestel het wel ondersteunen. Mocht dat niet zo zijn, dan werken de makers ook aan speciale hoesjes. Ook smartphones die van zichzelf niet draadloos op te laden zijn, kunnen zo toch van de techniek profiteren. Een losse Pi moet straks 'minder dan 200 dollar' kosten.

Daarnaast is het de bedoeling dat de techniek in andere apparatuur wordt gebouwd. In de toekomst zou je dan je smartphone kunnen opladen zodra je in de buurt ben van je slimme speaker, bijvoorbeeld.