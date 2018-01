'Smartphone-gebruik neemt toe ten koste van tablet'

2018-01-26T09:28:00

2018-01-26T09:28:39

De afgelopen jaren zijn we onze smartphone telkens vaker voor bepaalde doeleinden gaan gebruiken, waaronder mailen en internetbankieren. Op de tablet doen we dit juist minder.

Dat blijkt uit onderzoek van GfK. In 2017 maakte 86 procent van de ondervraagden gebruik van mobiel internet op zijn smartphone, een stijging ten opzichte van 2016 (83 procent) en 2015 (81 procent). Op de tablet is die trend juist andersom: van nog 87 procent in 2015, naar 85 procent in 2016 en 82 procent in 2017.

Video

Soortgelijke stijgingen voor smartphone-activiteiten en corresponderende dalingen voor tabletgebruik wordt ook opgemerkt op gebied van email, sociale media, internetbankieren en online shoppen. Waar de tablet nog wel goed op scoort, is het kijken naar video's. Dat deden we in 2017 op zowel de tablet als de smartphone vaker dan in 2015.