Smartphone-leveringen in vrije val door coronavirus

2020-03-23T10:01:00

2020-03-23T10:04:42

De impact van het coronavirus wordt ook economisch in telkens meer sectoren duidelijk. Zo werden er in februari krap 40 procent minder smartphones geleverd dan het jaar ervoor, de grootste daling tot op heden.

Dat becijferde marktanalist Strategy Analytics. Smartphonefabrikanten stuurden 61,8 miljoen toestellen naar winkels om verkocht te worden, in februari 2019 waren dat er nog 99,2 miljoen. Het bedrijf houdt deze cijfers reeds bij sinds 2003 en zag nog niet eerder zo'n sterke daling in het aantal leveringen.

Eind februari/begin maart piekte de corona-uitbraak in China en gingen veel fabrieken daar dicht. De productie van smartphones en gerelateerde componenten kwam hierdoorgrotendeels stil te liggen. Nu het normale leven daar langzaam weer op gang komt, gaan ook de fabrieken weer open. Elders in de wereld sluiten ze mogelijk juist, zoals sinds vandaag in India het geval is.

Minder behoefte

De verwachting is dat de smartphone-markt de komende tijd meer klappen krijgt. Overal ter wereld sluiten winkels de deuren en worden er dus minder smartphones verkocht. Deels kan dit worden opgevangen door de verkoop via webshops, maar voor consumenten zijn het ook financieel onzekere tijden. Grote kans dat een nieuw toestel nu niet hoog op de prioriteitenlijst staat.