Smartphones in kluisje voor Big Mac

2017-10-16T09:28:00

2017-10-16T09:19:42

Even gezellig uit eten met elkaar? Dan je smartphone inleveren bij de deur. Daar kiezen telkens meer mensen voor en in sommige restaurants is het zelfs al verplicht. Nu ook in een McDonalds in Singapore.

Dat schrijft de site Mashable. Klanten die in deze specifieke MacDonalds-vestiging arriveren, kunnen hun telefoon achterlaten in een doorzichtig kluisje. 'Zet je telefoon uit en het plezier aan', is daarbij het motto.

Overigens kunnen klanten er ook gewoon voor kiezen om hun telefoon bij zich te houden. Er is geen smartphone-verbod.

Gezellig

De initiatiefnemers hopen dat gezinnen op deze manier weer met elkaar in gesprek raken tijdens het eten, in plaats van dat ze alsmaar afgeleid zijn door hun smartphone. Of ook vestigingen in andere landen dit voorbeeld gaan volgen, is nog even afwachten.