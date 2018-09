Smartwatch minder vaak opladen door Snapdragon Wear 3100

2018-09-12T10:40:00

2018-09-12T10:30:20

Qualcomm kondigt de Snapdragon Wear 3100-chip aan voor smartwatches, als opvolger van de inmiddels twee jaar oude Wear 2100-chipset. De belangrijkste focus ligt daarbij op het verlengen van de accuduur, hét heikele punt bij veel slimme klokjes.

Smartwatches moeten vaak dagelijks aan de lader. Vergeet je een nachtje op te laden en raakt halverwege de volgende dag het horloge leeg, dan kun je niet eens meer de tijd er op aflezen. Met het Snapdragon Wear 3100-platform is daar iets op verzonnen.

Twee processoren maken er deel van uit. De hoofdprocessor rekent alle zware taken af, zoals interactie met apps. Daarnaast is er nog een extra processor, die er puur is om het horloge in ruststand langer mee te laten gaan.

Week lang

Zo houdt een smartwatch met een batterijpercentage van slechts 20 procent het toch nog een volle week vol - zo lang je er niet al te veel slimme functies van verwacht. Het klinkt vooral als een slimme backup-optie wanneer je een poosje geen oplader bij de hand hebt.

De chipset is puur bedoeld voor smartwatches die op Wear OS van Google draaien. De eerste modellen komen later dit jaar uit, onder andere van bekende merken als Fossil Group, Louis Vuitton en Montblanc.