Samsung maakt slim Gear S3 zakhorloge

2017-03-24T10:45:00

Met de Gear S3 smartwatch richt Samsung zich meer dan ooit op het uiterlijk en daarin gaan ze nog een stapje verder. Naast de normale polshorloges heeft Samsung op horlogebeurs Baselworld 2017 ook een heus zakhorloge op basis van de Gear S3 getoond.

Samsung zegt te begrijpen dat een horloge meer is dan een manier om de tijd bij te houden, voor veel mensen is het immers hun enige sieraad. Naast het uitbreiden van het assortiment met meer kleuren en typen bandjes toonde Samsung daarom ook drie concepten op basis van de Gear S3 op horlogebeurs Baselworld 2017.

Analoge smartwatches

De drie opvallende varianten van de Gear S3 zijn ontworpen door horlogeontwerper Yvan Arpa en combineren de digitale kenmerken van de Gear S3 met de analoge roots van horloges. Wat ons betreft is het zakhorloge het opvallendst en een interessante link met het verleden. Het polshorloge is immers een doorontwikkeling van het zakhorloge en je zou met wat fantasie de smartwatch weer kunnen zien als een doorontwikkeling van het polshorloge. Al vermoeden we dat horlogeliefhebbers hier anders over denken. Het digitale gedeelte van de Gear S3 is verwerkt in een fraai zakhorloge waarin ook nog eens een analoog uurwerk aanwezig is. De andere twee concepten zijn de kast van een Gear S3 met een analoog uurwerk en een Gear S3 die is vervaardigd uit fraaiere materialen.

Helaas kun je het zakhorloge en de andere twee concepten vooralsnog niet kopen, Samsung toonde het nu echt als een idee. Maar wat niet is, kan natuurlijk nog komen.