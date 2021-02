Snap-On Stand & Wallet is multifunctionele iPhone 12-houder

2021-02-09T14:00:00

2021-02-09T09:59:35

Dankzij de MagSafe-technologie in de recente iPhone 12-serie van Apple zijn er allerlei accessoires magnetisch aan de toestellen te bevestigen. Deze Snap-On Stand & Wallet van het merk MOFT is daar een voorbeeld van.

Niet alleen is het een kaarthoudertje voor bankpassen, de gadget is ook nog eens dusdanig om te vouwen dat-ie als kickstand functioneert. Zo is de iPhone rechtop te zetten in horizontale of verticale positie.

Importeren

Er is keuze uit vier kleuren: blauw, bruin, grijs en zwart en de adviesprijs is zo'n 30 dollar. We treffen 'm nog niet aan in Nederlandse webwinkels, maar wel al in de Amerikaanse webshop van MOFT.