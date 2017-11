Snapchat krijgt in december nieuw ontwerp

2017-11-09T10:27:00

2017-11-09T10:27:49

Snapchat wordt volledig opnieuw ontworpen. Gebruikers kunnen vanaf maandag 4 december kennismaken met het nieuwe ontwerp van Snapchat.

De vernieuwde app zal nog steeds openenen in het camera-menu, maar de achterliggende layout zal flink op de schop gaan. Volgens Business Insider zal het nieuwe ontwerp het gebruiksgemak voor de gebruiker verbeteren, maar moeten partners van Snapchat die uitgelichte verhalen plaatsen wel rekening houden met het nieuwe ontwerp.

Facebook

Evan Spiegel, CEO van Snapchat, hintte tijdens een gesprek met aandelehouders naar een soort tijdlijn waar gebruikers door content kunnen scrollen - iets wat we al kennen van Facebook en Instagram. Op dit moment staan de persoonlijk ontvangen Snaps nog links van het camerascherm, terwijl je aan de rechterkant de openbare- en uitgelichte verhalen vindt van vrienden en merken. De kans is dus aanwezig dat alle content rondom vrienden en merken op één pagina links van de camera worden geplaatst.

De pagina aan de rechterkant van de camera wil Snapchat gebruiken voor datgene wat Snapchat ´Onze verhalen´ noemt. Het is nu al mogelijk om bijvoorbeeld tijdens Koningsdag of Oudejaarsavond afbeeldingen en video´s in openbare gethematiseerde verhalen te plaatsen. Gebruikers van over de hele wereld kunnen deze gethematiseerde verhalen bekijken. De kans is dus aanwezig dat Snapchat flink gaat investeren in Onze verhalen en het een eigen pagina wil geven.

Waar de pagina aan de linkerkant van de camera gericht is op je eigen sociale netwerk, zal de pagina met Onze verhalen bestaan uit een eindeloze stroom aan video´s. Op basis van een algoritme zal bepaald worden welke video´s je per regio te zien krijgt.

Tegenvaller

Snapchat kwam eerder deze week al in het nieuws door tegenvallende kwartaalcijfers. In een blogpost liet Snap, het moederbedrijf van Snapchat, weten dat er het afgelopen kwartaal slechts 3 miljoen nieuwe gebruikers bij kwamen. De verkoopcijfers van de Snapchat Spectacles vielen flink tegen en de algemene omzet viel dan ook lager uit dan verwacht.