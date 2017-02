Snapchat verkoopt Spectacles nu ook online

2017-02-20T14:29:00

2017-02-20T14:22:14

Snapchat verkoopt zijn slimme brillen nu ook gewoon online. Eerder waren de zogeheten 'Spectacles' alleen te koop bij bepaalde Amerikaanse verkooppunten.

De Spectacles van Snapchat zijn zonnebrillen waarmee gefilmd kan worden. Daarvoor zit er een camera in het frame verwerkt. De firma verkocht ze een tijdje exclusief via Snapbots, verkoopautomaten die telkens op een andere plaats te vinden waren.

Nog niet wereldwijd

Door de brillen nu gewoon online aan te bieden, zijn ze makkelijker verkrijgbaar. Wel een nadeel: de Spectacles worden nog altijd niet buiten Amerika verscheept. Zodoende zijn ze nog steeds niet zomaar wereldwijd verkrijgbaar.

Kleuren

Snapchat verkoopt de Spectacles desondanks in drie kleuren: zwart, rood en groen. De slimme bril kost 129,99 dollar en wordt geleverd met een houder, waarmee de gadget ook op te laden is. Lees hier meer over de Spectacles.