Snapcrap-app houdt de straten schoon

2018-10-10T10:47:00

2018-10-10T10:37:42

In San Francisco is men het zo zat om poep onder de schoenen te krijgen, dat er een speciale app voor ontworpen is om de straten schoon te houden: Snapcrap.

Gebruikers maken met Snapcrap een foto van hun onsmakelijkse vondst, die vervolgens met gps-locatie wordt verstuurd naar de lokale schoonmakers. Zij weten dan precies waar ze moeten zijn om de straat schoon te vegen. De app is inmiddels al een paar honderd keer gedownload.

Daklozen

Overigens zou je misschien verwachten dat het hondenpoep betreft, wat in Nederland ook nog wel eens tot ergernis kan leiden. In San Francisco betreft het echter vooral menselijke ontlasting - er zwerven namelijk duizenden daklozen rond. In de stad komen dagelijks tientallen meldingen binnen rond dit probleem, waar Snapcrap nu deels een oplossing voor biedt.