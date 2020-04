Snel bekabeld internet met Ethernet Adapter van Plugable

2020-04-28T14:00:00

2020-04-28T08:41:58

Wie vaak verbinding met zijn draadloze netwerk verliest, verlangt snel terug naar een ouderwetse kabel. Op laptops is daar alleen lang niet altijd plaats voor. Denk eens aan een adapter!

De USB-C 2.5Gbps Ethernet Adapter van Plugable biedt uitkomst.  Die kan worden aangesloten op een usb-c-poort (handig voor recente MacBooks) of een USB 3.2 / usb-a-poort.

Snelle standaard

De topsnelheid van 2,5 Gbps is alleen te halen als ook de router dit kan uitzenden. Omdat deze standaard vrij nieuw is, is die kans klein. Aansluiten werkt wel, maar de snelheid is beperkter.  Deze adapter wordt verkocht voor 35,95 euro.