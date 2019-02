Snel internet in Nederland: duurder dan bij de buren

2019-02-19T10:10:00

2019-02-19T10:14:08

Een Engelse vergelijkingssite heeft onderzoek gedaan naar de kosten en de snelheid van breedband internet wereldwijd. In vergelijking met onze directe buren ben je in Nederland gemiddeld (veel) meer kwijt.

Compare the Market heeft berekend dat je hier in Nederland gemiddeld maandelijks 53,43 euro betaalt voor je breedband internet. Dat is (veel) meer dan bijvoorbeeld in Frankrijk (28,09 euro), Duitsland (33,09 euro) het Verenigd Koninkrijk (35,71 euro), België (41,21 euro) en Denemarken (46,11 euro). In Europa zijn de Zwitsers het duurste uit: die betalen gemiddeld 72,17 euro per maand.

Wereldwijd liggen de kosten het hoogst in de Verenigde Arabische Emiraten: daar tikt men gemiddeld 141,74 euro per maand af. Maar laten we wel wezen: in dat land klotst voor veel mensen toch het geld tegen de plinten op …

Een uur Netflix

Ook in downloadsnelheden zijn er flinke verschillen. Om dat inzichtelijk te maken, heeft Compare the Market berekend hoelang het duurt om één uur Netflix te downloaden. In Frankrij duurt dat 31 seconden, in Denemarken 33 seconden, in Nederland is dat in 35 seconden gepiept. Duitsland (46 seconden) en België (47 seconden) ontlopen elkaar niet veel. In het Verenigd Koninkrijk is de downloadsnelheid echter behoorlijk lager: daar moet 54 seconden gewacht worden voordat 60 minuten Netflix binnen is. Maar het kan altijd erger: in Brunei kost het 198 seconden! Altijd beter kan trouwens ook: in Singapore kost het binnenhalen van een uur Netflix slechts 16 seconden …

Hier vind je een tabel met uitgebreide cijfers.