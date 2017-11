Sneller bluetooth-gadgets koppelen in Android met Fast Pair

Google wil het gemakkelijker maken om bluetooth-apparaten aan Android-smartphones en tablets te koppelen en onthult daarvoor nu de nieuwe Fast Pair-technologie.

Om van Fast Pair gebruik te maken, moet bluetooth ingeschakeld zijn. Druk je vervolgens op de pairing-knop op bijvoorbeeld een draadloze koptelefoon, dan komt er gelijk een melding op je smartphone in beeld om te kunnen koppelen.

Voorheen moest je daarvoor nog handmatig door verschillende menu's bladeren. Ook krijg je voortaan gelijk de optie om een bijbehorende app te downloaden, mits beschikbaar.

Hoe bluetooth precies werkt, lees je overigens bij onze collega's van PCM.

Nog even geduld

Fast Pairing werkt op ieder toestel met Android 6.0 of hoger, maar er is vooralsnog een belangrijke kanttekening. Fabrikanten moeten de mogelijkheid wel inbouwen, het werkt niet zomaar met iedere gadget. Het productaanbod is nu nog vrij beperkt, maar daar komt in de toekomst vast verandering in.

De eerste apparaten die ervan gebruik maken, zijn allen draadloze oordoppen en koptelefoons. De Pixel Buds van Google zelf en de Q Adapt On-Ear van Libratone bieden er al ondersteuning voor, de Plantronics Voyager 8200-serie volgt spoedig.