Snoeren netjes wegwerken met Eclipse

2017-02-21T15:18:00

2017-02-17T15:18:30

Kabels netjes wegwerken is een vak apart. Een oplossing voor rondslingerende snoeren komt er later dit jaar er in de vorm van Eclipse.

Deze oplader steekt u in het stopcontact en vervolgens kunt u er drie apparaten tegelijk mee opladen. De snoeren zijn alle drie om de Eclipse heen te wikkelen, wat doet denken aan een haspel.

Kickstarter

Alleen de connector die u in uw smartphone of tablet moet pluggen, komt er uit tevoorschijn. Deze gadget is via crowdfunding tot stand gekomen, komt in april uit en kost 79.99 dollar.