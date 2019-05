Snurken verleden tijd met Snoring Relief Band van Philips

2019-05-30T10:00:00

2019-05-30T07:25:27

Last van een snurkende bedpartner? Houd dan de Snoring Relief Band van Philips in de gaten.

Deze band wordt rond de middel gedragen en registreert wanneer de slaper op zijn rug ligt. De band vibreert dan zachtjes, zodat diegene zich om kan draaien.

September

Het ziet er in ieder geval comfortabeler uit dan soortgelijke gadgets, die trachten de luchtwegen vrij te houden of de kaken op elkaar te klemmen. Want ook snurkers zelf verdienen immers een goede nachtrust! Meer informatie wordt in september gewacht.