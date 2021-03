Software ontmaskert deepfakes via reflectie in ogen van nepmensen

2021-03-15T10:40:00

2021-03-15T10:37:24

Deepfake-foto's zijn als nepbeelden te herkennen doordat de reflectie van het licht in menselijke ogen niet overeenkomt met de werkelijkheid, zo ontdekten onderzoekers aan de Computer Science and Engineering University.

Veel mensen maken zich zorgen om deepfake-technologie, die telkens geavanceerder wordt. Kunstmatige intelligentie is hierbij in staat om foto's en video's dusdanig te manipuleren dat ze op het blote oog niet meer van echt te onderscheiden zijn. Dit werkt op basis van machine learning. Door te herkennen hoe een mens er uit ziet, kan AI een heel nieuw iemand 'bouwen' uit miljoenen gecombineerde foto's. Voorbeelden hiervan vind je op thispersondoesnotexist.com.

De verschillen tussen echt en nep zitten hem in telkens kleinere details, zo blijkt uit nieuw onderzoek (pdf). Zo ontwikkelden de Amerikaanse wetenschappers software die inzoomt op de ogen van portretfoto's. Bij echte beelden hoort de lichtreflectie in beide ogen overeen te komen, omdat ze naar hetzelfde object kijken. Maar bij deepfake-foto's zit er juist vaak een verschil tussen de weerspiegeling in het linker- en het rechteroog.

Bijna altijd goed

Met dit uitgangspunt is de software in staat om 94 procent van de nepfoto's als zodanig te spotten. Er is dus nog een kleine foutmarge. Onderzoeksleider Siwei Lyu stond eerder al aan de wieg van de DeepFake-o-meter, een website waar je plaatjes en filmpjes kunt uploaden om te bepalen of ze nep zijn. De nieuwe reflectiemethode zou daarbij kunnen helpen.