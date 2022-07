Sommige Netflix-series ondersteunen ruimtelijke audio

2022-07-08T09:09:20

2022-07-08T09:10:31

Bepaalde films en series op Netflix ondersteunen vanaf vandaag ruimtelijke audio op Netlfix. Dit doet het bedrijf in samenwerking met Sennheiser.

Netflix zet de surround mixes van de programma’s om in ruimtelijke audio, wat een meeslepende ervaring moet opleveren wanneer je kijkt met een koptelefoon op of via stereospeakers.

Je hoeft hiervoor geen nieuwe hardware aan te schaffen; de speakers die je thuis hebt staan zijn waarschijnlijk gereed voor gebruik. Ook heb je hiervoor geen duur(der) abonnement nodig.

Netflix en Sennheiser slaan handen ineen

Op moment van schrijven is er nog slechts een beperkte selectie aan content beschikbaar met ondersteuning voor ruimtelijke audio. Wat kun je precies verwachten qua aanbod?

Je kunt in elk geval series als Stranger Things en The Witcher bekijken met het nieuwe audioformaat, evenals de film Red Notice. Door op ‘spatial audio’ te zoeken binnen de app, zie je de content staan.

Mocht je thuis al een Dolby Atmos-systeem hebben staan, dan doet ruimtelijke audio waarschijnlijk vrij weinig voor je. Je hebt immers al een beter alternatief tot je beschikking.

Maar goed, niet iedereen heeft (geld voor) zo’n systeem, waardoor het goed is dat Netflix in dit soort dingen investeert. En het is fijn dat het abonnees momenteel niets extra kost.