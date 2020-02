Sommige Windows 7-pc's willen niet meer afsluiten

2020-02-10T09:41:00

2020-02-12T11:37:56

Een deel van de resterende Windows 7-gebruikers heeft opnieuw met een vervelende bug te kampen. Zij kunnen hun pc ineens niet meer normaal afsluiten.

Ondere andere op Reddit stromen reacties binnen van Windows 7-gebruikers die een foutmelding krijgen, zodra ze de pc uit willen zetten. Die leest "U bent niet gemachtigd om deze computer af te sluiten". Microsoft is op de hoogte van het probleem maar op het moment van schrijven is er nog geen officiële oplossing.

Dat betekent overigens niet dat er helemaal geen oplossing voor handen is, want gebruikers zelf zijn ook op onderzoek uitgegaan. Door enkele zaken aan te passen in de groepsbeleid-editor, zou het euvel verholpen zijn. Nadeel van die aanpak is dat de groepsbeleid-editor alleen beschikbaar is vanaf Windows 7 Professional en niet in Windows 7 Home zit.

Mocht je zelf tegen het probleem aanlopen, dan zouden de volgende stappen kunnen helpen:

Start Uitvoeren, voer Gpedit.msc in en druk op Enter.

Navigaar naar Computerconfiguratie, Windows-instellingen, Beveiligingsinstellingen, Lokaal beleid, Beveiligingsopties.

Dubbelklik op Gebruikersaccountbeheer: alle administrators in modus 'Door admin goedkeuren uitvoeren' en zet deze op Ingeschakeld.

Open Opdrachtprompt (cmd) en voer hier in gpupdate /force.

Start Uitvoeren opnieuw en vul in shutdown -r, druk Enter.

Nog een update, dan?

Mogelijk is Microsoft straks genoodzaakt opnieuw een update voor Windows 7 uit te brengen nadat de ondersteuningsperiode reeds verlopen is. Die liep op 14 januari jongstleden af, maar daarna kwam er reeds een extra update uit voor een bug rond het instellen van bureaubladachtergronden.

Ook kan het zijn dat andere software dwarsligt. Zo wordt o.a. gespeculeerd over een foutieve Adobe-update.