Sony brengt mini-PlayStation Classic uit

2018-09-19T09:31:00

2018-09-19T09:31:29

Sony brengt zijn eerste spelcomputer opnieuw uit als miniatuur-variant. De PlayStation Classic is net zoals de Nintendo en Super Nintendo Classic een kant-en-klaar-kastje met daarop een selectie van klassieke games reeds geïnstalleerd, twintig stuks in totaal.

De spelcomputer is krap de helft kleiner dan de originele console, die nu bijna 25 jaar geleden op de markt kwam. Je oude cd's passen er dus niet in, je moet het doen met degene die al op het interne geheugen staan. Titels die er sowieso op staan zijn Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 en Wild Arms. De overige games worden later bekendgemaakt.

Wat krijg je er bij?

De PlayStation Classic wordt geleverd met twee controllers, overigens net zoals in de begintijden van de console zonder analoge sticks. Je sluit 'm aan via hdmi en micro-usb, waarvoor geen adapter wordt meegeleverd. Je kunt bijvoorbeeld de oplader van je telefoon ervoor gebruiken, of een usb-poort van je televisie.

Sony brengt de PlayStation Classic op 3 december uit voor 99,99 euro.