Sony Glass Sound-speaker past in ieder interieur

2019-02-19T10:00:00

2019-02-18T15:39:39

Je zou het niet zeggen, maar je kijkt hier naar een speaker. De Glass Sound-speaker van Sony, welteverstaan. Vermomd als kamerlamp, zodat deze bij ieder interieur past.

Volgens de makers niet alleen stijlvol maar ook praktisch. Het glazen design zorgt ervoor dat geluidsgolven zich beter kunnen verspreiden. Het geluid wordt helemaal rondom de speaker uitgezonden, 360-graden-audio dus.

Spotify-knop

Ook een knop voor het afspelen van favoriete Spotify-nummers is van de partij. Een stekker in het stopcontact is niet altijd nodig. De batterij houdt het acht uren vol. De adviesprijs is 600 euro.