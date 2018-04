Sony kondigt Xperia XZ2 Premium met dubbele camera aan

De Xperia XZ2 is nog maar net te koop, en toch kondigt Sony nu al een verbeterde versie aan in de vorm van de XZ2 Premium. Het is de eerste smartphone van Sony met een dubbele camera aan de achterzijde.

Sony combineert een monochrome sensor (12 megapixel-resolutie) met een kleurensensor (19 megapixel-resolutie), om op die manier extra scherpe kiekjes mogelijk te maken. De hoge ISO-waarden zorgen ervoor dat details ook goed zichtbaar blijven bij weinig licht.

Ook de sensor in de selfiecamera (13 mp) is geoptimaliseerd voor donkere foto's. Beelden met een scherpt/diepte-effect behoren tevens tot de mogelijkheden, maar pas nadat er in een later stadium een software-update aan te pas komt. Opmerkelijk, want veel hedendaagse toestellen kunnen dit standaard al.

Sneller

Ook op andere vlakken is de XZ2 Premium verbeterd ten opzichte van de gewone XZ2. Het scherm heeft een 4K-resolutie en is iets groter, er is meer werkgeheugen (6 GB t.o.v. 4 GB) en de accucapaciteit is hoger (3540 mAh t.o.v. 3180 mAh). De processor is gelijk gebleven, namelijk de nieuwste Snapdragon 845 van Qualcomm.

Een prijs is nog niet bekend. Maar gezien de normale XZ2 al 799 euro kost, zal het niet goedkoop zijn. Het toestel komt in de zomer uit.