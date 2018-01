Sony onthult middenmoters in XA2-lijn

2018-01-08T11:45:00

2018-01-08T11:44:45

Sony onthult tijdens de Consumer Electronics Show nieuwe middenmoters aan, waaronder de XA2 en XA2 Ultra. De ene valt op door zijn camera, de andere om zijn accuduur.

De Sony Xperia XA2 is een 5,2 inch toestel met een 23 megapixel-camera aan de achterzijde en een 8 megapixel-camera aan de voorzijde, geschikt voor selfies. De XA2 heeft een Snapdragon 630-processor aan boord en een 3300mAh-accu.

Dankzij de Quick Charging-functie is de telefoon binnen enkele minuten weer helemaal op te laden. De Xperia XA2 is voorzien van Android 8.0 Oreo en komt in maart beschikbaar in de kleuren Silver, Black en Blue. De adviesprijs is 349 euro.

XA2 Ultra

De Xperia XA2 Ultra (te zien in bovenstaande afbeelding) is een uitgebreider model van 6 inch. Dit toestel krijgt twee frontcamera's: eentje van 16 megapixel en eentje van 8 mp. Die laatste heeft overigens ook een extra wijde 120 graden-lens. De camera aan de achterkant is dezelfde als die van de XA2.

De accucapaciteit van de XA2 Ultra is groter: 3580 mAh. Ook dit toestel kan door middel van de Quick Charging-functie snel worden opgeladen. Dit model kan bovendien ook door middel van een vingerscan worden ontgrendeld. Het toestel komt in dezelfde kleuren uit als de gewone XA2, maar kost meer: 429 euro.