Sony onthult smartphones en koptelefoons op IFA

2017-08-31T14:22:00

2017-08-31T14:13:14

Sony is van alle markten thuis, zo toont het bedrijf tijdens de IFA-beurs te Berlijn weer eens aan. Onder andere nieuwe smartphones en koptelefoons worden er in de spotlight gezet.

De Xperia XZ1 en XZ1 Compact zijn nieuw in het duurste Sony-segment. Ze draaien beide op de snelste mobiele processor van het moment, in combinatie met 4 GB werkgeheugen. Ook bezitten ze beide een 19-megapixel camera die beelden in super-slowmotion kan opnemen, zoals we eerder al zagen in de Xperia XZ Premium.

Nieuw is de mogelijkheid om objecten en mensen 3D in te laten scannen, in het kader van augmented reality-toepassingen. De scans zijn ook naar een 3D-printer te sturen, of te importeren in 3D-software. Om ermee aan de slag te gaan, worden de toestellen uitgerust de 3D Creator-app.

Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit hem in de schermgrootte. De XZ1 heeft een 5,2 inch full hd-scherm, de Compact moet het stellen met een 4,7 inch 720p-scherm. Verder bezit de XZ1 64 GB opslagruimte, tegenover 32 GB in de XZ1 Compact. Uitbreiden met een geheugenkaartje is in beide gevallen een optie.

Beide telefoons lanceren deze maand nog. De Xperia XZ1 is verkrijgbaar voor 699 euro en de Compact-variant kost 599 euro.

Goedkopere XA1 Plus

Mag het iets goedkoper, dan is de Xperia XA1 Plus misschien interessant voor je. In feite een upgrade voor de eerder dit jaar gelanceerde XA1, die bij ons als prima (doch onopvallende) middenmoter uit de bus kwam.

Het scherm is met een formaat van 5,5 inch iets groter, en dit keer is de resolutie full-hd. De accuduur is daarnaast aanzienlijk hoger, van 2300 mAh naar 3430 mAh. Ook niet onbelangrijk: dit keer is wél een vingerafdrukscanner aanwezig. Het toestel komt in het najaar uit en kost dan 349 euro.

Koptelefoon met automatische ruisonderdrukking

Dan audio. Sony onthult een nieuwe serie koptelefoons en oordoppen die allen iets gemeen hebben: Adaptive Sound Control, oftewel automatische ruisonderdrukking. De headset registreert wanneer je in beweging bent en schakelt dan de ruisonderdrukking uit, zodat je bijvoorbeeld het verkeer om je heen kunt horen. Zodra je ergens stil gaat zitten, bijvoorbeeld in de trein of in het vliegtuig, schakelt de noise-cancelling zichzelf weer in.

De WH-1000XM2-koptelefoon is het meest geavanceerde en duurste model. Deze bevat ook een Quick Attention-modus. Door je hand tegen de schelp aan te drukken, schakelt de ruisonderdrukking ook uit. Dit kan handig zijn wanneer je snel even een gesprek moet voeren. Sony belooft een draadloze luistertijd van 30 uur, met snellaadfunctie.

Verder zijn er nog twee setjes oordoppen aangekondigd. De WF-1000X-oordoppen zijn daarvan compleet draadloos, de WI-1000X-dopjes zijn wel wireless maar zitten nnog vast aan een nekband.

Slimme speaker

Tot slot kondigt Sony op audiogebied de LF-S50G-speaker aan, met ingebouwde Google Assistent. Deze komt in oktober op de markt, maar mogelijk nog niet in Nederland omdat de Assistent nog geen Nederlands ondersteunt. Het is niet de enige Google Assistent-speaker die tijdens de IFA-beurs onthuld is. Panasonic en Anker gingen Sony voor.