Sony onthult Xperia XZ Premium met 4K-scherm

2017-02-27T09:44:00

2017-02-27T09:42:34

Sony onthult tijdens de Mobile World Congress verschillende nieuwe smartphones, waarvan de Xperia XZ Premium het opvallendst is - en waarschijnlijk ook de duurste.

Momenteel is de 'gewone' XZ het topmodel van Sony's Xperia-lijn. De XZ Premium doet er een schepje bovenop. Zo heeft het 5,5 inch scherm een 4K-resolutie (3840 × 2160 pixels), met een hoge pixeldichtheid. Ook is er ondersteuning voor HDR, een techniek voor extra levendige kleuren die vooral nog in 4K-televisies wordt toegepast.

Tevens interessant is dat de XZ Premium een van de eerste telefoons is met een Snapdragon 835-processor, de nieuwste generatie van de mobiele cpu-lijn. Vermoedelijk draait ook de Samsung Galaxy S8 daar op, maar het is nog even afwachten welke van de twee als eerste lanceert.

Daarnaast valt de camera nog op. Sony's telefoons zijn al langer populair onder gebruikers die extra waarde hechten aan een goeie camera, en met de XZ Premium doet het bedrijf er een schepje bovenop. De 19 megapixel-sensor is in staat om super-slowmotion-beeld op te nemen, met specificaties waar voorlopig geen andere smartphones aan kunnen tippen.

Xperia XZs, XA1 en XA1 Ultra

Diezelfde camera is terug te vinden in een ander nieuw model van Sony, de Xperia XZs. Dit toestel heeft geen 4K-scherm, maar een 5,2 inch full-hd display. De telefoon kost 649 euro, zodra deze vanaf maart in de winkels ligt. Hoewel de prijs van de XZ Premium nog niet bekend is, geeft dat wel aan in welke prijsklasse je ongeveer moet denken.

Tot slot breidt Sony zijn budget-lijn nog uit met de Xperia XA1 en XA1 Ultra. Daarbij valt op dat er van schermranden nauwelijks sprake is. De XA1 kost 279 euro en biedt een 5 inch scherm met 720p-resolutie. De XA1 Ultra kost 379 euro en bezit wel een scherm met full hd-resolutie. Geen overbodige luxe met een 6 inch-scherm, dat zelfs groter is dan de Galaxy Note 7.