Sony toont design van PlayStation VR 2

2022-02-23T09:17:14

2022-02-23T09:29:02

Sony onthult dan eindelijk het design van de PlayStation VR 2. Dit is de virtualrealitybril voor de PlayStation 5 en tevens opvolger van de VR-bril van de PS4.

Het design van de PlayStation VR 2 neemt elementen over van de PlayStation 5, waar je hem dus aan moet koppelen. Zo komen onder meer de kenmerkende zwarte en witte kleuren terug in het ontwerp. Verder lijkt de bril veel op de PSVR voor de PlayStation 4, maar Sony voerde wel een aantal nodige veranderingen door.

PlayStation VR 2 voor PlayStation 5

Zo kun je de scherpte van de lenzen in de bril instellen, is er een vernieuwd ontwerp voor het rooster (voor de ventilatie) en is de bril veel lichter.

Het is nu meer dan vijf jaar geleden dat Sony de eerste PlayStation VR-headset uitbracht, dus die is aan een opvolger toe. Je kunt die bril nog altijd in combinatie met de PlayStation 5 gebruiken als je dat wil. De PS5 ondersteunt namelijk PS4-spellen, dus heel gek is dat niet. Wel heb je nog een speciale adapter nodig die ervoor zorgt dat je hem daadwerkelijk aan de PS5 kunt koppelen. Gelukkig hoef je daar niets voor te betalen en vraag je die moeiteloos op de Sony-website aan.

De adapter is overigens bedoeld voor de PlayStation Camera, die je nodig hebt om de PlayStation VR te kunnen gebruiken. Je leest er alles over op de website van Sony.

De nieuwe headset ondersteunt haptic feedback in de controllers (dat heeft betrekking op de mate waarin spelers trillingen voelen wanneer een game dat nodig acht), oogtracking en beelden in 4K, HDR en 90 tot 120 Hertz. Het gezichtsveld is 110 graden. Je sluit de PSVR2 direct aan op de PlayStation 5 via een enkele usb-c-kabel. Het is nog niet duidelijk wanneer de headset uitkomt.