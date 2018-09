Sony UBP-X500: Compacte UHD bluray-speler

2018-09-18T14:00:00

2018-09-17T16:26:40

Televisies worden telkens platter en randapparatuur kan dan ook niet achterblijven. Deze UBP-X500 is slechts 32 cm breed en 21 cm diep.

Dit is zodoende het kleinste model binnen Sony's serie van uhd-blu-ray-spelers. Net zoals de eerdere varianten speel je hiermee 4K-films op schijfjes mee af, die overigens nogal wat duurder zijn dan standaard blu-rays en dvd's.

Streamen

Het apparaat kan daarnaast nog veel meer afspelen, waaronder media via een extern opslagmedium of streamen via het netwerk. De adviesprijs is 200 euro.