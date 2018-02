Sony volgt scherm-trend met Xperia XZ2 en XZ2 Compact

2018-02-26T10:10:00

2018-02-26T10:37:27

Smartphones van Sony ziet er al jaren nagenoeg hetzelfde uit. Maar tijdens de Mobile World Congress kondigt het bedrijf de Xperia XZ2 en XZ2 Compact aan, die ook qua uiterlijk de nodige opfrisbeurt hebben gekregen.

Het voornaamste verschil zit hem in het scherm. Dat heeft vrijwel geen schermranden meer, en heeft een beeldverhouding van 18:9. Daarin volgt Sony dezelfde trend als bijvoorbeeld Samsung met de Galaxy S9 en 9+ (eerder ook de S8), en OnePlus met de OnePlus 5T. Het scherm valt iets langer uit, waardoor het display zo'n beetje de hele voorkant van het toestel vult.

Beeld en geluid

Sony zet opnieuw in op fotografie-liefhebbers. De Motion Eye-technologie keert terug in verbeterde vorm, om super-slowmotion video's mogelijk te maken. Dit keer in full hd. 'Normale video's zijn op te nemen in 4K, met HDR. Het maken van 3D-scans werkt verder niet meer alleen met de camera aan de voorzijde, maar ook met de selfiecamera. Zo maak je makkelijker een 3D-scan van jezelf.

Opvallend is verder de toevoeging van het nieuwe Dynamic Vibration System. De XZ2 trilt mee op de muziek, tijdens het luisteren, het kijken van een film of het spelen van een game. Je kunt het geluid dus voelen, aldus de fabrikant. Deze functie ontbreekt in de XZ2 Compact. Op audiogebied valt verder op dat een 3,5 mm-ingang voor koptelefoons achterwege is gelaten.

Specificaties en prijs

Wat betreft de verdere specificaties zijn beide modellen uitgerust met de nieuwste mobiele processor (Snapdragon 845) en 4 GB RAM. De XZ2 heeft een schermdiagonaal van 5,7 inch, de XZ2 Compact heeft een kleiner scherm van 5 inch. Ook de batterijduur is korter, en de achterkant is van plastic. De achterkant van de XZ2 is daarentegen van glas, maar dit toestel is ook duurder.

Beide telefoons komen op 6 april uit en draaien standaard op Android 8.0. De XZ2 kost 799 euro en de XZ2 Compact kost 599 euro.