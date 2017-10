Sony VPL-VW260ES is 'betaalbare' 4K-beamer

2017-10-10T14:00:00

2017-10-10T08:09:10

4K-beamers worden telkens goedkoper, maar alsnog dient u behoorlijk diep in de buidel te tasten. Neem Sony. Het bedrijf brengt in zijn bekende VPL-serie nu een nieuw model uit dat als de minst dure kan worden beschouwd, de VPL-VW260ES.

Deze biedt een beeldresolutie van 4096 x 2160 pixels, een helderheid van 1500 lumen en ondersteuning voor High Dynamic Range (HDR). Kosten: 4999,99 euro.

Koopje

Dat is veel, maar in ieder geval niet zoveel als het topmodel. Dat wordt voor meer dan 20.000 euro in de winkels gelegd. Wie online even verder zoekt, vindt van andere merken overigens wel goedkopere oplossingen.