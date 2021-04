Sony XB13-speaker vindt altijd wel een plekje

2021-04-29T14:00:00

2021-04-29T09:58:16

Sony's XB13-speaker is ervoor gemaakt om mee naar buiten te nemen. Daarvoor is-ie water- en stofbestendig en wordt-ie met een draagriem geleverd.

Zo is de compacte luidspreker bijvoorbeeld mee te dragen aan een rugzak of aan een parasol te bevestigen. Sony belooft ondanks het handzame formaat ruimtelijk geluid met goed hoorbare bastonen, mede dankzij de Extra Bass-technologie van het bedrijf.

Bijna hele dag muziek

Handig is daarnaast de batterij-indicator, die aangeeft of het bijna tijd is om (via usb-c) op te laden. De accuduur is 16 uur en de adviesprijs van deze speaker is 60 euro.