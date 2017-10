SoundLink Micro van Bose is klein en betaalbaar

2017-10-03T12:00:00

2017-10-03T08:57:25

Bluetooth-speakers van Bose bieden een dijk van een geluid, maar goedkoop zijn ze doorgaans niet. De nieuwe SoundLink Micro is ook niet de goedkoopste, maar binnen de SoundLink-familie is het wel het betaalbaarst. Zo ook het kleinst.

Lees ook: Bose SoundLink Revolve review

Het speakertje weegt 0,29 kilo en is zodoende makkelijk onderweg mee te nemen. Er is daarvoor ook een speciale strip aanwezig, waarmee de Micro o.a. aan een rugzak te bevestigen is. De behuizing is van naadloos siliconenrubber, wat bescherming biedt tegen vallen en stoten. De draadloze luidspreker is tevens waterdicht.

Koppelen

Het apparaat dankt zijn naam aan de SoundLink-modus, waarmee twee speakers aan elkaar te koppelen zijn voor stereo-geluid. Ze kosten 119,95 euro per stuk.