Spannende dag voor Huawei: Wel of geen handelsverbod?

2019-08-19T10:49:00

2019-08-19T15:05:49

Een spannende dag voor Huawei vandaag. Gaat het handelsverbod alsnog in, of toch niet? De uitslag bepaalt onder meer de toekomst van Android op Huawei-smartphones. En het blijft tot het laatste moment spannend.

Update: Er is toch besloten om het handelsverbod voorlopig uit te blijven stellen. Wederom betreft het 90 dagen. Een korte rekensom leert ons dat de zaak wordt vervolgd op 17 november.

Originele bericht: Op het moment van schrijven liggen er twee scenario's op tafel, maar eerst even een korte terugblik. Halverwege mei werd Huawei op een zwarte lijst gezet, met daarop buitenlandse bedrijven waar Amerikaanse firma's geen handel mee mogen doen. Dit werd gedaan omdat Trump de Chinese smartphone-fabrikant als een bedreiging voor de nationale veiligheid ziet.

Een van de gevolgen zou zijn dat Huawei-telefoons niet meer op Android mogen draaien en huidige toestellen geen updates meer zouden krijgen. Zo ver is het alleen nog niet gekomen. Eind juni ontmoette Trump het Chinese staatshoofd Xi Jinping op de jaarlijkse G20-top. De twee konden het schijnbaar goed vinden, want Trump besloot destijds dat Amerikaanse bedrijven tijdelijk toch weer met Huawei mochten handelen. Het uitstel van de op handen zijnde sancties duurde 90 dagen en die deadline loopt vandaag af.

Nog geen besluit

Momenteel is het nog even nagelbijten voor Huawei, want uit de Verenigde Staten komen tegenstrijdige berichten. Persbureau Reuters begreep van anonieme bronnen dat er opnieuw een uitstel van 90 dagen zou worden verleend. Kort daarop zei Trump in een reactie dat het handelsverbod waarschijnlijk alsnog gewoon ingaat. "Eigenlijk wil ik helemaal geen zaken doen met Huawei", aldus de president, die opnieuw veiligheidsredenen naar voren schoof.

Handelsrestricties met China hebben niet alleen een negatieve invloed op Huawei, maar ook op Amerikaanse techbedrijven. Google verdient immers aan Huawei zodra men Android-licenties afneemt. Daarnaast worden veel smartphone-onderdelen in China gemaakt.

Samsung en Apple

Afgelopen vrijdag was Apple-baas Tim Cook nog bij Trump op bezoek. Volgens Cook werkt het handelsverbod oneerlijke concurrentie met Samsung in de hand. Samsung haalt zijn componenten ook elders ter wereld, terwijl Apple erg afhankelijk is van Chinese fabrieken. Trump zou het 'een goed punt' hebben gevonden.

Sowieso lijkt Samsung de grote winnaar van dit hele debacle. Door de onzekere toekomst van Huawei durven veel consumenten momenteel - terecht - niet een Huawei-telefoon te kopen. Maar doorgaans willen ze wel graag bij Android blijven. Zo ontvangt Samsung ze met open armen.

Al snel was te zien dat de interesse in Huawei-toestellen daalde terwijl die voor Samsung-smartphones juist steeg. Vorige week kwamen Europese verkoopcijfers naar buiten van het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn de gevolgen voor Huawei goed te zien. Het marktaandeel daalde met 16 procent, terwijl het aandeel van Samsung met 20 procent steeg. De Zuid-Koreaanse smartphone-bouwer was al de grootste en hoeft die eerste plaats voorlopig nog niet af te staan.

Android-alternatief

Huawei heeft ondertussen niet stilgezeten. Al snel werd duidelijk dat alle zeilen werden bijgezet om de ontwikkeling van een eigen besturingssysteem voorrang te geven. Kortgeleden werd HarmonyOS onthuld als Android-alternatief. De firma benadrukte dat Android voorlopig op de eerste plaats blijft staan. Maar men is er nu wel minder afhankelijk van.

HarmonyOS is overigens niet alleen geschikt voor smartphones. Het is een platform dat ook andere apparaten kan aandrijven, zoals smartwatches en smart tv's. In China is de eerste televisie met HarmonyOS al een feit. De komende tijd richt het bedrijf zich met zijn eigen besturingssysteem nog volledig op China. Wie weet wanneer we het hier gaan zien.