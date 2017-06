Spark-drone van DJI met handgebaren te besturen

2017-06-07T09:58:00

2017-06-07T09:49:57

DJI komt met een drone die te besturen is met handgebaren. Onze collega's van Hyped waren in Parijs om deze Spark-drone alvast eens uit te proberen.

Normaliter specialiseert DJI zich in professionele drones die vrij fors zijn en een flinke duit kosten. Met de Spark richt DJI zich juist op consumenten die minder hoge eisen stellen - zo is er geen 4K-camera aan boord. De vraagprijs is dan ook 'maar' 499 dollar, wat voor dronebegrippen alleszins meevalt.

Landen op handen

De drone is klein genoeg dat 'ie kan landen op je handpalm. Daarnaast kun je 'm wegsturen of juist weer terug laten vliegen door de juiste handgebaren te maken. Hoe dat er aan toegaat, zie je in onderstaande video van Hyped. De drone is overigens ook met je smartphone te besturen, als je net even wat meer controle wilt.