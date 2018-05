Specificaties en prijs OnePlus 6 bekend door lek

2018-05-14T11:28:00

2018-05-14T13:58:39

De OnePlus 6 moet nog worden aangekondigd, maar dankzij een te vroeg geplaatste productpagina op Amazon liggen veel specificaties al op straat. Ook toonde de webwinkel duidelijke afbeeldingen van het toestel, plus de adviesprijs.

Op Amazon verschenen kort twee versies van de OnePlus 6. Nog voordat OnePlus het toestel zelf officeel heeft gepresenteerd, onduidelijk is dus of de informatie wel klopt. Een model met 64 GB opslagruimte voor 519 euro, en een duurdere variant met 128 GB opslagruimte voor 569 euro. Het zou daarmee de duurste OnePlus-telefoon tot nu toe zijn. De OnePlus 5 werd verkocht voor 499 euro. De OnePlus One werd ooit verkocht voor 269 euro. Maar goed, de toestellen worden ook telkens geavanceerder.

Beide zouden volgens de productpagina op de nieuwste Snapdragon-processor van Qualcomm (845) en 6 GB RAM draaien. Er zou ook nog sprake zijn van een model met 8 GB RAM en 256 GB opslagruimte. Een prijs daarvan is niet bekend. Het scherm heeft een resolutie van 2280 x 1080 pixels, een beeldverhouding van 19:9 met bovenin een inkeping voor o.a. de selfiecamera, zoals de iPhone X ook heeft.

Ook te bestellen in Nederland

Wat in ieder geval zeker is, is dat Belsimpel sinds vandaag een officiële partner is van OnePlus. Dat betekent dat je de OnePlus 6 daar straks ook kunt kopen, eventueel in combinatie met een abonnement. Je hoeft de telefoon dan niet meer te bestellen uit de buitenlandse OnePlus-webwinkel, waar je anders alleen kunt betalen met creditcard of PayPal.