Spelend leren programmeren met Sphero Mini Activity Kit

2019-10-22T10:00:00

2019-10-22T09:15:29

Sphero is bekend van zijn rollende robotjes, die met een smartphone-app te bedienen zijn of zelf hun weg kunnen vinden door ze zo te programmeren. De Sphero Mini Activity Kit is bedoeld om de creativiteit op dit vlak verder te stimuleren.

In de verpakking zitten tal van accessoires waar de robot mee uit te dagen is. Bouw bijvoorbeeld een hindernisbaan om doorheen te manoeuvreren of probeer de meegeleverde pionnen omver te schieten, als ware de ro(l)bot een bowlingbal.

Prijs

Of het speelgoed ook hier uitkomt, is nog even afwachten. De kans achten we redelijk groot, omdat andere Sphero-producten ook geregeld in Nederland te koop zijn. De Amerikaanse adviesprijs is 79,99 dollar.