Spendeer jij teveel tijd aan Instagram?

2018-11-16T14:29:00

2018-11-16T14:26:59

Veel apps zitten vol trucjes om je zo lang mogelijk aan het scherm geluisterd te houden. Zo ook Instagram - niet zo gek, want het is onderdeel van Facebook. Nu komt er toch een nieuwe functie aan die je helpt bij het afkicken van de foto-deeldienst.

Instagram is namelijk de uitrol gestart van een dashboard-menu, waar je precies ziet hoeveel uur je de app per dag gebruikt. Het weekoverzicht maakt ook inzichtelijk op welke dagen je het meest actief bent.

Mocht je daar niet genoeg van schrikken, dan heb je opties om het gebruik van Instagram te beperken. Zo kun je een tijdslimiet instellen, je krijgt dan een melding zodra het tijd is om je telefoon weg te leggen. Ook vind je er de mogelijkheid meldingen te dempen.

Niet alleen Instagram

Een dergelijk dashboard is ook gepland voor de Facebook-app zelf, maar is momenteel nog niet uit. Android 9.0 heeft een soortgelijk menu voor je smartphone-gebruik in het algemeen. Deze meest recente Android-versie is echter voor veel telefoons nog niet uit.